В Ровенской области сотрудники полиции задержали группу подозреваемых в разбойном нападении на фермера. Его ограбили после уборки урожая. Об этом передает пресс-служба полиции Украины в понедельник, 21 октября со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"20 октября, около 20:00, трое жителей областного центра ворвались на территорию фермерского хозяйства. Угрожая владельцу и трем работникам, завладели двумя грузовиками с соей", - сказано в сообщении.

По данным полиции, 41-летний житель Ровно, председатель фермерского хозяйства, в течение суток собрал около 40 тонн сои. Урожай загрузил в два арендованные грузовые автомобили "Renault Magnum".

Около 19:20 на территорию сельскохозяйственного предприятия, где именно находился фермер и трое работников, заехали автомобили. Из них вышли неизвестные лица в балаклавах с оружием в руках и начали угрожать физической расправой, после чего приказали водителям грузовиков ехать в направлении автодороги "Киев-Чоп". В 21:00 сотрудники сектора реагирования патрульной полиции остановили транспортные средства, после чего злоумышленники скрылись.

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские обнаружили трех человек, причастных к преступлению. Ими оказались 24-х, 22-х и 21-летние жители Ровно. У них изъяли раскладные ножи, травматические пистолеты, балаклавы и перчатки.

Всех троих задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении разбойного нападения и завладения транспортными средствами по ч.2 ст. 187 и ч.3 ст. 289 УК Украины.

Фото: npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Соломенском районе Киева неизвестные совершили разбойное нападение на мужчину возле пункта обмена валют. У него отобрали 50 тысяч долларов США.

Напомним, что в полиции Киева объявили денежную награду за трех разбойников. Опубликованы приметы.