Во Львове на проспекте Черновола столкнулись две маршрутки. В результате ДТП за медицинской помощью обратилось десять человек. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"21 октября, в 09:.20 на проспекте Черновола произошло столкновение двух маршрутных автобусов, один из которых стоял на остановке общественного транспорта. Ими руководили львовяне возрасте 45 и 56 лет". - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: lv.npu.gov.ua

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