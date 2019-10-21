Художественный руководитель хора Веревки Зеновий Коринец хотел отказаться, когда коллективу предложили поучаствовать в скандальном номере "Квартала 95" про пожар в доме у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, но предположил, что это может вызвать проблемы.

Об этом Коринец рассказал в комментарии YouTube-каналу Pavlovsky News.

"Мы сотрудничали уже с "Квартал концертом" на День Независимости на Майдане. Все видели эту акцию. Недавно на Львовском стадионе они предложили нам спеть государственный гимн. По поводу песни с Кошевым - они нам принесли уже записанную песню. Текст они сказали, что интернетский, они его не писали. Сказали, что хотят, чтобы мы им подпели. Мы сказали, что это непристойно. И парни даже не могут этого делать. Хотите - сказал - мы поставим женскую группу, вы поете, а они повторяют за вами фразу", - рассказал Зеновий Коринец.

По его словам, у него была мысль отказать. Однако он задумался, что будет, если он откажет людям, которые сейчас организовывают почти все мероприятия, тем более, президент - из их команды. Также Коринец добавил, что он тогда предполагал, что могут быть проблемы, если он откажет, но сейчас он понимает, что лучше бы они были.

Между тем, сотрудники хора рассказывают, что сейчас им уже поступают оскорбления и угрозы, в том числе, сжечь им машины.

Видео: YouTube/ Pavlovsky News

Напомним, видео с номером "Квартала 95" о пожаре в доме Гонтаревой было обнародовано 20 октября. Оно вызвало крайне негативную реакцию и среди политиков и среди обычных пользователей сети.

Между тем, в Квартале 95 ответили на обвинения после песни о пожаре дома Гонтаревой.