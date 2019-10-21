Президент Украины Владимир Зеленский считает, что никто не может радоваться пожару в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Об этом со ссылкой на премьер-министра Алексея Гончарука сообщает 112.ua.

Комментируя скандальный номер студии "Квартал 95" о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. По его словам, не стоит связывать юмор студии с президентом Владимиром Зеленским.

"Я неоднократно видел настоящую реакцию президента Зеленского на историю с пожаром госпожи Гонтаревой, эта реакция была абсолютно правильная и человеческая. Никто не может радоваться тому, что у человека горит дом, это точно неправда, и президент Зеленский точно над этим не смеялся", - сказал Алексей Гончарук.

По его словам, президент вместе с правоохранителями принимает все необходимые меры, чтобы разобраться, как возник этот пожар, и дать этому оценку.

Напомним, видео с номером "Квартала 95" о пожаре в доме Гонтаревой было обнародовано 20 октября. Оно вызвало крайне негативную реакцию и среди политиков и среди обычных пользователей сети.

Также мы писали, что в Квартале 95 ответили на обвинения после песни о пожаре дома Гонтаревой.