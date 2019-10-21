В Окружном административном суде Киева (ОАСК) открыли производство по иску мэра Киева Виталия Кличко к руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану. Об этом сообщает пресс-служба суда в понедельник, 21 октября.

Суд будет рассматривать данный иск по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон.

"Истец просит суд признать противоправными и такими, которые совершены с превышением предоставленных полномочий, действия руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана относительно обращения к правительству с письмом о внесении президенту представления об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, Кличко подал в суд на Кабинет министров Украины, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об освобождении его от должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

8 октября ОАСК открыл производство и назначил на 31 октября подготовительное заседание по иску Кличко к Кабинету министров Украины и главе правительства Алексею Гончаруку.

Как сообщала "Страна", возможными кандидатами команды Зеленского на пост мэра Киева являются также Александр Ткаченко и Андрей Богдан.

Напомним, что в четверг, 3 октября, в Верховной Раде приняли в первом чтении законопроект "О столице Украины", который может полностью перекроить местное самоуправление в Киеве.