Муж экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой не предоставил полиции информацию о сумме убытков, нанесенных вследствие поджога дома в Гореничах Киевской области.

Об этом Украинским новостям сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"Сумму убытка собственник дома нам не предоставил", - сказал спикер полиции Николай Жукович.

По его словам, полиции также неизвестен ущерб, который был нанесен семье Гонтаревой в результате пожара дома.

Полиция продолжает расследование поджога, подозреваемые пока не установлены.

Отметим, дом Гонтаревой сгорел в начале сентября из-за брошенной через забор бутылки с зажигательной смесью. В причастности к поджогу дома сама Гонтарева подозревает Игоря Коломойского.

Напомним, что на после выступления хора имени Веревки во время "Вечернего квартала" разгорелся скандал из-за их песни про сгоревший дом экс-главы Нацбанка. В ответ на это Вакарчук и Геращенко негативно отреагировали в своих социальных сетях.

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