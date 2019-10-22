В этом году Украина перейдет на зимнее время в воскресенье, 27 октября. Для этого стрелки часов переводят на час назад и человек фактически спит на час дольше. Когда и зачем переходить на зимнее время.

Когда наступит зимнее время

В современных компьютерах и смартфонах перевод часов происходит автоматически - в 03:00 27 октября. Электронные приборы и механические часы нужно перенастроить в ручном режиме. Если в день перевода стрелок у вас запланирована поездка, важно помнить, что в билетах на самолет, поезд или автобус время отправления и прибытия уже указывается с учетом временных изменений.

Напомним, что Украина начала переходить на сезонное время с 1981 года. Украинский Кабмин закрепил порядок исчисления времени законодательно - в 1996 году. 23 года назад это объяснялось экономией электроэнергии и возможностью продления светового дня.

Как привыкнуть к изменениям

Перевод времени может повлиять на здоровье человека, вызывая сонливость и апатию. Для многих людей перестроиться на новый график и изменить привычный режим дня будет сложно. Может проявится головная боль, упадок сил. Врачи советуют наладить сон, организовать правильное питание и увеличить время прогулок на свежем воздухе, чтобы минимизировать вред от перемен, связанных с переводом времени. Чтобы не допустить снижения иммунитета, полезно снизить физическую и эмоциональную нагрузки на организм, пить травяные чаи, теплое молоко с медом, исключить алкоголь и жирную пищу.

Благо, погода в ближайшую неделю способствует прогулкам на свежем воздухе.