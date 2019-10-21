В субботу в Киеве яркое "бабье лето" побило уже четвертый температурный рекорд в этом сезоне. Об этом сообщается на сайте лаборатории имени Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня 19 октября столбик максимального термометра поднялся до +23,3 градусов, что на 2,1 градус выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в этот день в 1957 году.

Напомним, по данным метеорологов, "бабье лето" началось в Киеве 12 октября.

Ранее "Страна" писала о том, что 13 октября бабье лето побило сразу два рекорда: столбик термометра поднялся до +23,8 градусов, что на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году. Также среднесуточная температура воздуха 13 октября в первый раз за последние 139 лет составила +16,6 градусов.

Также мы сообщали, что 15 октября метеорологи зафиксировали в Киеве +24,1 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1885 году, то есть 134 года назад.