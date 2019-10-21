В понедельник, 21 октября, экс-первый заместитель секретаря СНБО, обвиняемый в коррупции, Олег Гладковский (Свинарчук) вышел из Лукьяновского СИЗО. Об этом передает корреспондент ТСН.

Сообщается, что давать какие-либо публичные комментарии после этого он отказался. Куда поехал на приехавшем за ним авто пока неизвестно. На него надели электронный браслет слежений, но паспорт он пока не сдал.

Вместе с тем адвокат Гладковского Руслан Волынец сообщил, что его подзащитный продолжает голодовку, а также проинформировал, что на его клиента надели электронный браслет.

Фото: ТСН

Как сообщала "Страна", несколькими часами ранее залог в размере в 10,6 миллионов гривен за него внесла семья. Сотрудники прокуратуры требовали от суда назначить ему 100 млн гривен залога.

Напомним, что Олег Гладковский подозревается в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений.