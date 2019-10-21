Ближайшая неделя в Украине будет по-прежнему сухой и теплой, ветер ожидается слабый, но возможны плотные туманы. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, новая октябрьская неделя обещает снова быть с антициклональнальним характером. То есть, в большинстве областей Украины ожидается погода без осадков, со слабым ветром. Температура воздуха, по прогнозам, также не должна существенно меняться в течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +17...+24 градусов.

"Но! Туманы накатываются мощно и дружно, поэтому, если туман будет держаться половину или большую часть дня, то плотная его пелена не даст воздуху прогреваться. И еще важный нюанс, о котором говорят сейчас все, кроме тех, кто должен хоть что-то сказать. Ну, а это как-то сейчас в тренде - страусиная позиция, а если по-человечески, то тотальная безответственность. Туманы и слабый ветер будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, которых и так хватает, особенно в крупных городах. И такая ситуация продлится еще до конца недели", - написала Диденко.

По ее словам, во вторник, 22 октября, в Киеве ожидается туман, однако осадков не прогнозируется. Дневная температура воздуха составит около +20 градусов, если ее не опустит туман.

Существенное похолодание предполагается с 28 октября - до +10...+14 градусов в течение дня, а с 31 октября - 1 ноября температура воздуха поползет к ночным -1...-5 градусам, днем ожидается ​​до +5...+10 градусов.

"А пока - маловетренный туманный и относительно теплый антициклон. Берегите себя и доверяйте во всем только профессионалам, а не трескучим невеждам. Их время - всегда позади, как бы кому-то не казалось иначе", - написала Диденко.

Фото, карты: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптик рассказала о причинах скопления угарного газа в воздухе над Украиной.

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