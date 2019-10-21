В правительстве ожидают, что миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину с рабочим визитом через несколько недель. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в видеообращении на своей странице в Facebook 20 октября.

"Наши министры всю эту неделю находились в США и продолжали работать с коллегами из МВФ над новой трехлетней программой для Украины. Договорились о том, что через 2 недели коллеги из МВФ приедут в Украину с обратным визитом", - сообщил Гончарук.

Гончарук надеется, что во время следующего визита миссии будет "достигнуто серьезного прогресса" и уже в конце года Украина будет иметь новую программу с МВФ.

О визите МВФ смотрите с 4:20 Видео: facebook.com

Напомним, что в МВФ пообещали, что вернутся в Украину через несколько недель.

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