Капитана затонувшего в 2015 году катера "Иволга" Александра Кнышова суд Одессы признал виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем гибель людей. Об этом сообщается на сайте "Судебная власть Украины".

Уточняется, что приговор объявили в пятницу, 18 октября.

"Суд признал гражданина К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), назначив наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет", - сказано в сообщении Суворовского районного суда в понедельник.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 2 млн грн.

Напомним, 17 октября 2015 года в Затоке Одесской области затонул катер "Иволга". Спасти удалось 22 человека. Также было заявлено о гибели 22 человек. По данным следствия, общее число людей, находившихся на судне в момент трагедии, 44 человека.

Ранее "Страна" писала о том, что судно с украинским экипажем затонуло в Атлантическом океане.

Также мы сообщали, что в норвежском порту затонул российский траулер "Бухта Наездник". Он горел 22 часа.