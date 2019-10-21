Гвардиолу могут выдвинуть на пост лидера Каталонии
Наставник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" каталонец Хосеп (Пеп) Гвардиола может стать кандидатом на пост следующего главы Женералитата (правительства Каталонии). Его намерены выдвинуть от политсилы "Вместе за Каталонию".
Об этом в понедельник, 21 октября, передает испанское издание "Конфиденсьяль" со ссылкой на источники в Демократической партии Каталонии, а также на окружение бывшего председателя каталонского правительства Карлеса Пучдемона.
Как накануне сообщили источники испанской газеты А-Бэ-Сэ, трудно представить себе кандидата, который руководит Каталонией хуже нынешнего главы правительства Кима Торры, который потерял авторитет в своей партии. Поэтому, испанская пресса отмечает, возможная политическая ставка на Гвардиолу будет беспроигрышной для движения "Вместе за Каталонию", но рискованной для самого экс-футболиста. В то же время пока ни сам Гвардиола, ни в Демократической партии Каталонии, ни в клубе "Манчестер Сити" четко не подтвердили таких планов.
Демократическая партия Каталонии тесно связана с движением "Вместе за Каталонию".
Пеп Гвардиола в качестве игрока ранее становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырёхкратным обладателем Суперкубка Испании, победителем Кубка европейских чемпионов, обладателем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, со сборной становился олимпийским чемпионом. Он является самым титулованным тренер в истории футбольных клубов "Барселона" и "Манчестер Сити".
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