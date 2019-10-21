Наставник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" каталонец Хосеп (Пеп) Гвардиола может стать кандидатом на пост следующего главы Женералитата (правительства Каталонии). Его намерены выдвинуть от политсилы "Вместе за Каталонию".

Об этом в понедельник, 21 октября, передает испанское издание "Конфиденсьяль" со ссылкой на источники в Демократической партии Каталонии, а также на окружение бывшего председателя каталонского правительства Карлеса Пучдемона.

Как накануне сообщили источники испанской газеты А-Бэ-Сэ, трудно представить себе кандидата, который руководит Каталонией хуже нынешнего главы правительства Кима Торры, который потерял авторитет в своей партии. Поэтому, испанская пресса отмечает, возможная политическая ставка на Гвардиолу будет беспроигрышной для движения "Вместе за Каталонию", но рискованной для самого экс-футболиста. В то же время пока ни сам Гвардиола, ни в Демократической партии Каталонии, ни в клубе "Манчестер Сити" четко не подтвердили таких планов.

Демократическая партия Каталонии тесно связана с движением "Вместе за Каталонию".

Пеп Гвардиола в качестве игрока ранее становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырёхкратным обладателем Суперкубка Испании, победителем Кубка европейских чемпионов, обладателем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, со сборной становился олимпийским чемпионом. Он является самым титулованным тренер в истории футбольных клубов "Барселона" и "Манчестер Сити".

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