Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой заявил, что не собирается баллотироваться на пост мэра Киева. Об этом он сказал в ходе своего монолога в шоу "Вечерний квартал".

"Добро пожаловать в "Вечерний Квартал", шоу, в котором можно не просто посмеяться, но и, как оказалось, стать политиком. Если честно, между нами, я в политику не собираюсь, спасибо. У нас и так сначала отобрали Зеленского, потом Юзика. Напоминает 37-й год. Я когда под домом свист тормозов слышу, я сначала закрываю окна, задергиваю шторы, выключаю свет. Думаю: за мной пришли. Сейчас зайдут люди в зеленом, под мышку тебя возьмут и сразу на Грушевского", - сказал Евгений Кошевой.

По его словам, информация о том, что он якобы будет участвовать в выборах мэра Киева, не соответствует действительности.

"Еще и СМИ подливают масла в огонь: говорят, что я собираюсь баллотироваться в мэры Киева. Слушайте: бред. Я хочу жить в Киеве, а не зарабатывать на нем. А еще я артист, я люблю после работы немного выпить. Чтобы расслабиться. Могу выпить до работы - чтобы настроиться. Могу выпить во время работы - чтобы не трусило. Если кого-то устраивает такой политик, пьющий, я не против. Но смотрите: я не Порошенко - я этого скрывать не собираюсь. Я врать не буду: Коломойский предлагал мне идти в политику. Ну как предлагал. Подошел похлопал по плечу и спросил: а ты что сидишь, а?" - сказал Кошевой.

Видео: Facebook/ Студия "Квартал 95"

Напомним, имя Кошевого фигурировало в некоторых социологических опросах касаемо того, кто может занять кресло мэра столицы. Кроме того, упоминается имя телеведущего Сергея Притулы и телеведущего Александра Пальчевского.

Также возможными кандидатами команды Зеленского на пост мэра Киева являются также Александр Ткаченко, Андрей Богдан.