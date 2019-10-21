Известный в Украине КВНщик, шоумен, продюссер "Квартала 95" назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Об этом Сергей Сивохо написал на своей странице в соцсети и показал выданное ему удостоверение.

"Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку! Не подведу!" - написала Сивохо в Facebook.

Фото: facebook.com

Отметим, что 50-летний Сергей Сивохо родом из Донецка.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО экс-главу Киберполиции.

Также мы сообщали, что КВНщик Сергей Сивохо был соперником лидера "Оппозиционного блока" Бориса Колесникова на мажоритарном округе.