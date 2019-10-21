В Донецкой области в поселке Новгородское часть жителей снова выступили за то, чтобы переименовать населенный пункт в Нью-Йорк, пишет freeradio.com.ua.

Поселок находится возле пгт. Нелиповка и подчинен Торецкой военно-гражданской администрации. Глава области Павел Кириленко заявил, что он не против возвращения исторического названия. "Если жители имеют такое желание обоснованное и проговоренное совместно между собой, то оно (ходатайство - Ред.) будет рассмотрено и принято положительное", - заявил Кириленко.

Согласно законодательству Украины, после согласования о переименовании от руководства области, этот вопрос должны рассматривать в Верховной Раде. Отмечается, что в Верховную Раду прошлого созыва дважды подавали проекты постановления о переименовании Новгородского в Нью-Йорк. Однако, оба проекта были отозваны в связи с переизбранием Верховной Рады Украины.

Название Нью-Йорк для жителей не новое, а историческое. По данным издания Этнографический Донбасс, населенный пункт основали в 1877 году немцы, которых пригласила императрица Екатерина II. Поселок городского типа пробыло с таким названием до 1951 года. Президиум Верховного Совета Украинской ССР издали указ о переименовании поселка городского типа Нью-Йорк в Новгородское.

Фото: freeradio.com.ua

Сейчас в городе даже газотопливные станции называются "Нью-Йорк".

Фото: freeradio.com.ua

Напомним, что прежний губернатор Куць выступил против переименования Донецкой области в Мариупольскую.

Также "Страна" разбиралась в том, почему в "Слуге народа" не выполняют свои обещания по переименованиям городов.