Скандальный номер "95 квартала" про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой раскритиковал представитель экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко. Об этом говорится в его твиттер-микроблоге в понедельник, 21 октября.

"Учитывая то, что все сценарии квартала до сих пор вычитывает сам Зеленский, или я правильно понимаю, что эта гадкая песенка - это и есть позиция президента по сожжению дома Валерии Гонтаревой?" - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: twitter.com/STsegolko

Как сообщала "Страна", также песню "Горіла Хата", исполненную во время выступления 95 Квартала, прокомментировали премьер Гончарук, лидер "Голоса" Вакарчук и сама экс-глава НБУ.

В Квартале 95 уже ответили критикам.

Мы разбирались, как Квартал и хор Веревки за 30 тысяч гривен воспел поджог дома Гонтаревой и причем здесь Коломойский.