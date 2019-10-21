Нацбанк созрел для увеличения продолжительности работы своей Системы электронных платежей (СЭП).

В конце прошлой неделе Нацбанк разослал подопечным и в Госказначейство проект нового технического регламента (письмо №57-0007/54234), по которому СЭП будет работать почти круглосуточно - 23 часа. С часа ночи до 24:00. Перерыв в работе продлится лишь один час - с 00:00 до 01:00.

"Сейчас нацбанковский СЭП завершает работу в 19:00. Даже если кто-то отправит в другой банк деньги в интернете в 20 или 21 час, то они будут зачислены на счет получателя только на следующий день. Как только откроется СЭП. Но с внедрением нового регламента работы деньги будут поступать намного быстрее", - объяснил ситуацию председатель правления Первого инвестиционного банка Владислав Кравец.

СЭП Нацбанка - главная платежная система Украины. Через нее проходит 97% межбанковских платежей: когда клиенты одного банка перечисляют деньги клиентам другого. Если верить НБУ, средняя скорость такого денежного перечисления составляет 10-20 минут.

Чиновники сообщили, что в последнее время их система обрабатывает 1,5 млн платежей в среднем на 124 млрд. грн. Однако они любят повторять, что это не предел, и СЭП технически может переваривать в 10 раз больше проводок. Потому и возникла идея увеличить операционный день, и сделать почти круглосуточные платежи.

Банкиры уверяют, что людям и бизнесу это нужно. Потому в стране могут появиться банковские отдания, работающие круглые сутки.

"Особенно это нужно в пике уплаты налогов. Бизнесу крайне важно вовремя перечислить деньги, чтобы не получить штрафов в будущем. Потому в последний день платежей клиенты звонят до 00 часов, умоляя провести платеж. Сейчас в такой проводке нет смысла: даже если банки ее и проведет ночью, все равно платеж будет зачислен получателю на следующий операционный день - ведь СЭП по ночам не работает. Но если СЭП станет практически круглосуточным, тогда и банкам будет смысл держать открытыми отделения до 00:00, они появятся. По крайней мере в последние дни налоговых периодов. Тогда у банков будет смысл в работе до ночи", - подчеркнул Кравец.

Напомним, людям и бизнесу официально разрешили отсуживать проблемные депозиты напрямую у Нацбанка.

Также мы писали, что Нацбанк Украины продлил до января 2020 года переходный период внедрения стандарта IBAN.