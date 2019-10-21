В Киеве авто одной из служб такси сбило на тротуаре девочку и скрылось с места ДТП. Инцидент произошел утром в понедельник, 21 октября. Об этом на своей странице в соцсети написал отец пострадавшей - олимпийский чемпион и президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт.

По его словам, голубой Hyundai Accent мчался на большой скорости. "Мою дочь на пешеходном тротуаре сбила машина. Голубой Hyundai Accent, такси Uklon. Водитель мчался на огромной скорости, вылетел на тротуар и сбил ребенка! И уехал!" - написал Гутцайт.

Спустя несколько часов злоумышленника удалось задержать. Дочь олимпийского чемпиона госпитализирована для осмотра медиками.

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