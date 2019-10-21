Студия "Квартал 95" прокомментировал скандал вокруг юмористического номера про сгоревший дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. В Facebook студии говорится, что шоу "Вечерний квартал" - это острая политическая сатира.

"Так было, есть и будет, пускай даже если это не нравится некоторым политикам", - говорится в заявлении. "Квартал 95" также поднял на смех министра культуры Владимира Бородянского и министр экономики Тимофея Милованова, которые раскритиковали номер о доме Гонтаревой.

"Хотелось бы обратиться к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому. Господин Владимир, благодарим вас за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку "Вечернего Квартала", чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет. Также обращаемся к министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову. Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас. Согласитесь, с точки зрения экономики очень обоснованными будут звучать такие тезисы, как: "Из-за шутки комиков "Вечернего Квартала" гривна упала в пять раз", "Внешний долг Украины растет в той же пропорции, в которой растет лицо Евгения Кошевого", - сказано в заявлении.

"Квартал" заявил, что имеет полное право на юмор и сатиру и продолжит заниматься своим делом. "Наш юмор - наше главное оружие. И пока наше оружие острое и резкое, мы будем с гордостью заниматься своим делом", - говорится в заявлении.

Напомним, что вечером в субботу, 19 октября, в эфире телеканала 1+1 вышел очередной концерт студии Квартал 95. В одном из номеров "кварталовцы" сделали объектом шуток экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву - а точнее, недавний поджог ее дома в Киеве.

"Это яркое событие настолько широко обсуждалось украинским суспильством (это слово прозвучало в оригинале - Ред.), что об этом событии стали слагать даже песни", - анонсировал выступление ведущий. Далее на сцену вышли участницы Национального академического народного хора Украины им. Веревки и Евгений Кошевой. "Песня в стиле "зажигательный фолк", - охарактеризовал он скандальный музыкальный номер на мотив народной украинской песни Горіла сосна, палала.

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