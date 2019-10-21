Поучаствовать в скандальном номере студии "Квартал 95" о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой хору имени Веревки предложил нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков, известный как артист "Квартала" Юзик. Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил художественный руководитель коллектива Зиновий Коринец.

"Предложил народный депутат Юрий Корявченков. От него контактировали. Приехала режиссура "Квартала". Они сказали: "Мы хотим что-то украинское, шутливое". Показали этот текст. Я говорю: "Вы знаете, здесь относительно дома - это неприятная ситуация". "Да нет, это все стебутся, это интернет. Все стебутся, в том числе и мы это делаем, это наша такая программа"", - рассказал Кориенц.

По его словам, в ходе концерта "Квартала 95" хор получил 30 тысяч гривен: за два выступления, каждое из которого по договору оценивалось в 15 тысяч гривен. Коринец добавил, что по имеющимся перед музыкантами обязательствам, коллектив должен заработать за год определенную сумму денег и сделать определенное количество концертов.

"Травля сейчас началась, угрозы жизни. Конечно, там, в этом выступлении, ничего антигосударственного не было. Однако некорректная ситуацией с Валерией Алексеевной произошла. Действительно, я, пожалуй, должен извиниться перед ней. Там стебали господина Коломойского и ее", - сказал Коринец.

Напомним, видео с номером "Квартала 95" о пожаре в доме Гонтаревой было обнародовано 20 октября. Оно вызвало крайне негативную реакцию и среди политиков и среди обычных пользователей сети.

Также мы писали, что руководитель хора Веревки извинился перед Гонтаревой за песню про пожар в ее доме.