Нардеп, лидер партии "Голос" и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук раскритиковал песню комедийного шоу "Квартал 95", в которой говорилось о поджоге дома бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом говорится в твиттер-микроблоге Вакарчука в понедельник, 21 октября. "История с кварталом и хором - дно. Точка", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: twitter.com/s_vakarchuk

Мы разбирались, как Квартал и хор Веревки за 30 тысяч гривен воспел поджог дома Гонтаревой и причем здесь Коломойский.

Как сообщала "Страна", ведущий "95 Квартала" в ходе шоу назвал поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой "ярким событием".

В записи песни "Горіла хата", прозвучавшей в ходе выступления комиков, поучаствовала женская часть Национального хора имени Григория Веревки, руководитель которого извинился перед Гонтаревой за песню.