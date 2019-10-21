"История с Кварталом - дно". Вакарчук раскритиковал номер о доме Гонтаревой
Нардеп, лидер партии "Голос" и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук раскритиковал песню комедийного шоу "Квартал 95", в которой говорилось о поджоге дома бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.
Об этом говорится в твиттер-микроблоге Вакарчука в понедельник, 21 октября. "История с кварталом и хором - дно. Точка", - говорится в опубликованном сообщении.
Фото: twitter.com/s_vakarchuk
Мы разбирались, как Квартал и хор Веревки за 30 тысяч гривен воспел поджог дома Гонтаревой и причем здесь Коломойский.
Как сообщала "Страна", ведущий "95 Квартала" в ходе шоу назвал поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой "ярким событием".
В записи песни "Горіла хата", прозвучавшей в ходе выступления комиков, поучаствовала женская часть Национального хора имени Григория Веревки, руководитель которого извинился перед Гонтаревой за песню.