На жену Евгения Кошевого (Лысого) из Квартала 95 после скандальной шутки "кварталовцев" о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой посыпались угрозы пользователей соцсетей.

Так, под видео Ксении Кошевой в Faсebook, где она рассказывает о том, что начала работать над новым проектом - пошивом одежды для взрослых (Кошевая является владелицей бренда, под которым выпускала детскую одежду), буквально посыпались комментарии с угрозами.

Пользователи, например, пишут: Денис Никитин: "Интересно, если у Евгения Кошевого совершенно случайно сгорит двухэтажный особняк по адресу: Киевская область, Васильковский район, с. Иванковичи, ЖК "Маєток. Перлина Італії", то он потом же запишет весёлую песню, верно?.. (с) Юрій Гудименко; Leo August: "Ойойой, кощевая, за хатой последи свояя", Александр Савченко: "На всякий случай проверь проводку, чаще всего пожары случаются именно из-за неисправной проводки"; Лилия Крыжанивска: "Ждите пожара...Это же так весело и смешно....хотя народ заслужил вас...таких вот постсовков без образования и морали...чудовища..." и т.д.

Также пользователи выложили полные данные (с госномерами) об автомобиле, который зарегистрирован на Евгения Кошевого.

Фото: facebook.com

Напомним, что вечером в субботу, 19 октября, в эфире телеканала 1+1 вышел очередной концерт студии Квартал 95. В одном из номеров "кварталовцы" сделали объектом шуток экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву - а точнее, недавний поджог ее дома в Киеве.

"Это яркое событие настолько широко обсуждалось украинским суспильством (это слово прозвучало в оригинале - Ред.), что об этом событии стали слагать даже песни", - анонсировал выступление ведущий. Далее на сцену вышли участницы Национального академического народного хора Украины им. Веревки и Евгений Кошевой. "Песня в стиле "зажигательный фолк", - охарактеризовал он скандальный музыкальный номер на мотив народной украинской песни Горіла сосна, палала.

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