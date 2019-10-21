В понедельник, 21 октября, в селе Степановка Одесской области сгорело предприятие по переработке чеснока "Агро-Патриот". Об этом в Facebook сообщила учредитель компании Наталья Сударкина.

"Мы строили чесночный бизнес больше 10 лет... Начинали 10 га земли без техники, денег и опыта... Мы верили в свою мечту, и делали невозможные вещи... Смело могу сказать, что сегодня мы лидеры этой отрасли в Украине, мы экспортируем нашу продукцию в США,Канаду и Европу, приняли заказы на Японию - самые требовательные рынки в мире! Мы боролись с системой, гос "помощниками", отбивались от рейдерсикх атак, обысков и арестов техники, от сфабрикованных уголовных дел и требований отдать бизнес... Сегодня все закончилось... Агро-Патриот умер..." - написала Сударкина.

По информации ГСЧС в Одесской области, сигнал о пожаре на предприятии поступил в 6:57. Возгорание произошло в одноэтажном металлическом строении. Спасатели локализовали пожар в 8:38 на площади 1000 квадратных метров. Тушение продолжается. Пострадавших или погибших в результате ЧП нет.

По данным Натальи Сударкиной, на территории предприятия сгорел корпус и склады. Причины возгорания устанавливаются. Хотя, исходя из ее слов про попытки рейдерского захвата не исклбчает она и вариант поджога.

Скриншот: Facebook/ Наталия Сударкина

Фото: od.dsns.gov.ua

Напомним, селянин в Киевской области поджег траву, а вместе с ней сгорели три дома и пять автомобилей.

Также мы писали, что в августе под Киевом второй раз за два месяца горела птицефабрика.