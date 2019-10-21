В Сети начали шириться слухи о нетрадиционной ориентации премьер-министра Алексея Гончарука. Их распространяют через телеграм-каналы и аккаунты известных персон.

Гончаруку - 35 лет, о его семейном положении ничего неизвестно (в светских кругах ходят лишь невнятные слухи о якобы отношениях с министром образования Анной Новосад, но они ничем не подкреплены). Премьер в политике человек новый, раньше никаких высоких должностей он не занимал. При этом карьерный взлет вышел у него действительно впечатляющий.

Авторы слухов говорят, что путь к премьерскому креслу Гончаруку проложили люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Вся эта информация почти одновременно появилась на нескольких источниках, что наводит на мысле о сознательном вбросе.

"Страна" разбиралась в этой истории.

Кто распускает слухи

Отметим, что слухи о якобы нетрадиционной ориентации Гончарука стали распространяться буквально на следующий день после назначения его премьер-министром. Ему приписывали связь с одним известным столичным ресторатором.

Однако, с особой силой, о теме заговорили на днях.

Сначала запись 20 октября опубликовал телеграм-канал "Темный рыцарь".

"Дорогие друзья, думаю вам давно хотелось узнать, откуда взялся Леша Гончарук.

Так вот, взялся он из тусовки... скажем так... нетрадиционалов. В хорошем смысле этого слова (далее по тексту - нетрад.).

Гончарук работал на партнера компании Шевченко, Дидковский и партнеры - Игоря Шевченко (нетрад.).

Шевченко в 2014 году стал министром экологии и привлёк свою юридическую компанию для подготовки законодательства.

Лёша, в свою очередь, стал советником Шевченко. И работал связным между ним и компанией преемником Шевченко, Дидковский и партнеры - "Астерс".

Юристом "Астерс" работал также некто Леонид Антоненко (нетрад.), который симпатизировал Гончаруку.

Антоненко по протекции Дидковского оказался в Нацбанке, где возглавил департамент лицензирования (любую лицензию при нем можно было получить за 50 тыс долл через "Астерс").

На этом посту он познакомился с Айварасом Абромавичусом (скрытый нетрадиц.), который под грант ЕС создавал офис BRDO.

Абромавичус предложил возглавить BRDO Антоненко. Но тот отказался и предложил вместо себя Гончарука.

После попадания в команду Зеленского, Абромавичус составил Гончаруку проекцию на должность премьер-министра.

Нетрадиционалы, короче, правят миром и Украиной".

А сегодня к теме подключился и бывший депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Он рассказал историю еще более скандального порядка - что Гончарук якобы домогался сына его знакомого.

"Один мой знакомый устроил своего младшего сына недавно закончил ВУЗ на работу в аппарат премьер-министра Алексея Гончарука ...

Где-то на третий день приходит парень домой и говорит отцу:

- я на работу больше не пойду;

- почему?

- не пойду, ни за какие деньги, ни в коем случае!

- и почему? что случилось?

- я не пойду, и не спрашивай! (Чуть не заплакал)

- и, что же в конце концов случилось? - говори немедленно, я твой отец и это я тебя на такую ​​престижную и перспективную работу устроил;

- папа и не надо мне ни такой престиж, ни тем более переспективы;

- и, что там случилось? говори?

- он ко мне приставал ...

- кто он?

- кто? кто? премьер ...

- и как приставал?

- как? как? прямо приставал, добивался интимных отношений со мной ...

ЗАНАВЕС!

Сразу скажу - мне безразлична сексуальная ориентация премьера. Ею пусть занимаются правые, которые приглашают это лицо на свои мероприятия и украинцев, и не нарушал действующее законодательство.

И вот тут проблема. Действия премьер-министра по домогательствам к подчиненному нарушают нормы международного права и подпадают под действие уголовного кодекса Украины.

Сейчас убеждаю парня и родителей, дать публичные показания", - написал Мосийчук в Facebook.

Кто "катит бочку" на Гончарука

О телеграм-канале "Темный рыцарь" известно немного. Свою первую запись он опубликовал 17 сентября и пообещал, что "Здесь будут самые темные инсайды ЗЕ".

Канал часто критикует грантоедов, которых много в Зе-команде. И высмеивает депутатов "Слуги народа", которые голосуют законы, не читая их.

При этом критика не похожа на то, что делают в лагере Порошенко: она обходит самого президента. При этом идет постоянный троллинг премьера.

16 октября - в разгар скандала с походом Гончарука на вечеринку с неонацистами - канал загадочно отметил: "Вы даже не понимаете, как близки к истине, когда называете правительство пи@расами".

При этом канал практически не критикует Игоря Коломойского, которому приписывают влияние на Владимира Зеленского.

Так, решение Лондонского суда по Приватбанку "Темный рыцарь" не считает поражением олигарха. Также он заявлял, что после поездки Зеленского в Штаты ему якобы дали "индульгенцию" на дружбу с Коломойским.

Также канал троллил главу фракции Давида Арахамию, который проводил подсчет людей Коломойского в "Слуге народа". А в конце сентября "Темный рыцарь" написал и вовсе откровенный пост о пользе представителей олигарха во власти.

"Люди Коломойского, против которых так ополчилась вся прозападная общественность во главе с Атлантик Кансил, это едва ли не единственный естественный стабилизатор, не дающий рухнуть в пропасть прямо сейчас и оставляющий надежду на победу относительной адекватности в будущем".

То есть можно констатировать, что на фоне критики части Зе-команды, к Коломойскому этот канал относится позитивно. И в целом находится в рамках информационной повестки той части Зе-команды, которую принято связывать с олигархом.

Из чего можно сделать вывод, что слухи о гей-ориентации премьера - правдивы они или нет - могут исходить от людей, ориентированных на Коломойского. Который, в свою очередь, уже давно находится в конфликте с прозападно-ориентированными кругами в правительстве, включая Гончарука и Милованова.

Те, собственно, отвечают ему взаимностью. Так, буквально сегодня Милованов заявил от имени "западных инвесторов", что Коломойский должен меньше влиять на украинскую власть. Отметим, что на Западе опасаются, что олигарх, используя свое влияние на президента, добьется "прощения" многомиллиардных долгов своих фирм перед "Приватбанком", а также оседлает коррупционные потоки в государственных компаниях.

Гончарук также выходец из этой же, ориентированной на Запад, среды получателей грантов. И до своего назначения главой Кабмина он трудился в организации "Офисе реформ" BRDO, которая работала на гранты посольств западных стран.

Мы обратились к премьер-министру с просьбой получить комментарии относительно распространяемой о нем информации, но до сих пор ответа не получили.