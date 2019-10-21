Народного депутата Украины из фракции "Слуга народа" Вячеслава Медяника проверят на полиграфе, но лишать депутатского мандата не будут. Об этом "Стране" сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Такой будет реакция фракции на скандал с одним из депутатов от Зе, которых папарацци "Страны" запечатлели экран телефона депутата когда тот вел переписку с собеседником, подписанным как "Саша Яровой", где обсуждал решение вопросов с прокуратурой по "океану" и "сахару".

"Мы услышали версию депутата Медяника, но предпринимать какие-то шаги еще рано. Он уже сейчас перекинул нам документы по этим двум вопросам. И клянется, что все четко делал во благо Родины. Наша задача проверить, есть ли там личный интерес и если есть - принять тяжелое решение. В том числе, в этом вопрос сейчас разбирается и генпрокурор (ранее Руслан Рябошапка заявлял, что проведет спецпроверку по этому эпизоду, - Ред.) Мы же решили проверить господина Медяника на полиграфе. От его ответов будет зависеть его дальнейшая судьба", - сказал Арахамия и подчеркнул, что партия не может лишить Медяника мандата, ведь он - мажоритарщик.

"Все, что мы можем сделать, это поспособствовать, повлиять на лишение, но не лишить мандата", - сказал Давид Арахамия.

Напомним, что Руслан Рябошапка уверяет, что его заместитель Виктор Трепак не знаком и никогда не общался с народным депутатом Украины из фракции "Слуга народа" Вячеславом Медяником по "вопросу сахара", но Генпрокуратура проведет проверку опубликованной "Страной" информации.

Также мы сообщали, что нардеп Медяник прокомментировал "Стране" свою переписку по "решалову" с прокурорами.