CIRQUE DU SOLEIL – канадская компания, специализирующаяся на художественном сочетании циркового искусства и уличного представления. Сегодня день в штате компании работает около 4 тысяч человек и несколько десятков трупп, которые путешествуют по всему миру с уникальной программой, обновляющейся по несколько раз в году.

Ледовое шоу Crystal: программа CIRQUE DU SOLEIL

В начале 2020 года состоится выступление Цирка дю Солей в Киеве – все желающие смогут насладиться грандиозной постановкой Crystal. Эта программа – синтез циркового искусства и фигурного катания, воплощенный в лучших традициях Cirque du Soleil. Здесь есть все: цепляющая история, небесная грация, отшлифованные до блеска движения актеров, атмосферные декорации и со вкусом подобранные костюмы, подчеркивающие заложенные в представление идеи.

Название шоу отсылает нас к главной героине – ее зовут Кристалл. Это нежная, изысканная и грациозная девушка, обладающая безудержной фантазией, из-за чего у нее возникают определенные трудности с более приземленными и прагматичными окружающими людьми. В один прекрасный момент героиня гуляет по замерзшему озеру, где проваливается в ледяную воду. После этого, словно по волшебству, ее переносит в дивный новый мир, где она встречается с собственным альтер-эго. В параллельной реальности освоиться помогает другая Кристалл, и она же становится «проводником» в новой реальности.

Девушек, похожих друг на друга как две капли воды, ожидают интересные приключения и множество трудностей и неординарных сюжетных поворотов. Зритель, в свою очередь, сможет насладиться грандиозным представлением. Вас ждут:

· десятки опасных трюков в исполнении опытных актеров и гимнастов;

· тонкие хореографические этюды;

· красивая музыка;

· завораживающие визуальные эффекты;

· непредсказуемый сюжет.

Чтобы понять всю историю и прочувствовать каждый ее элемент, нужно внимательно следить за происходящим на сцене. Впрочем, у вас и не будет иного выбора, ведь артисты знаменитого Cirque du Soleil буквально приковывают взгляды, словно по мановению волшебной палочки.

Вы готовы к зимней сказке?

Всего будет 5 выступлений Цирка дю Солей в Киеве: с 13 по 16 февраля 2020 года. Ареной станет легендарный Дворец Спорта. Билеты можно заказывать уже сейчас, для этого можно посетить Concert.ua. Здесь же можно выбрать подходящее время и лучшие места. Стоимость билетов стартует от 999 грн.

Спешите заказать лучшие места на сайте Concert.ua. Cirque du Soleil знаменит невероятно высоким качеством постановки, режиссуры и актерского мастерства. Сказочный ивент мирового масштаба подарит массу незабываемых эмоций и впечатлений!