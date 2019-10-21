Синоптик Наталья Диденко советует украинцам пить как можно больше воды и не открывать окна в связи с повышенным уровнем концентрации угарного газа СО. Об этом она написала в своем Facebook.

Эксперт советует поддерживать достаточный уровень влаги в помещении (вывесить влажные полотенца, купить увлажнитель или очиститель воздуха), при этом пылесосить и подметать не стоит, лучше влажную регулярную уборку.

Полный перечень советов украинцам, как дышать, пока вокруг зараженный воздух:

1. Увлажнения помещения – обязательно. Поставить миски по квартире, вывесить влажные полотенца, купить увлажнитель или очиститель воздуха, пылесосить и подметать не стоит, лучше влажные регулярная уборка, пшикать периодически распылителем воды.

2. Если идете из дома, не открывайте окна и балконы.

3. Желательно промывать глаза, особенно тем, кто носит линзы.

4. Пить побольше воды.

5. Бег отложить до лучших времен, особенно по утрам. Говорят, что именно ночью и утром наибольшая концентрация этой гадости.

6. Свечи, ароматизаторы в доме пока не стоит использовать.

7. Тем, кто курит – особенно опасно это делать раз в зонах задымленности, будете еще больше втягивать в себя вреда.

8. Избегайте жарить на кухне, зачем создавать дополнительный дым?

8. Душ принимать чаще, по возможности, особенно после улицы.

9. Уже от себя - думаю, стоит временно отказаться от сбора грибов, которые очень любят аккумулировать на себе подобные вещи.

11. Промывать нос раствором соли, на рынке есть куча подобных препаратов, от дорогих до дешевых или можно найти советы в интернете, без фанатизма.

10. Если есть какие-то серьезные, острые или хронические, заболевания бронхолегочной системы, конечно, надо обращаться за советами исключительно к врачам.

Также в КГГА предупредили о том, что из-за пожара в Обуховском районе (село Романовка), где горит более 1,4 га торфяников, может ухудшиться качество воздуха. А также из-за погодных условий и большой площади возгорания наблюдается ухудшение воздуха в Голосеевском районе Киева.

В КГГА дали советы, как действовать при задымлении:

ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;

не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" разбиралась, почему над Украиной висит огромное облако угарного газа, аналогов которому нет в Европе.

Также мы сообщали, что в мэрии Киева признали проблемы с воздухом в Киеве и назвали их причину.