Все имущество, продаваемое АРМА (государственным Агентством по розыску и менеджменту активов), реализуется незаконно, если оно выставляется на торги без специального постановления суда о передаче чиновникам без согласия владельца. В этом случае АРМА не является законным владельцем, потому не может продавать актив. Об этом говорится в постановлении Большой палаты Верховного суда по делу №910/3907/18. И заключении также описывается право реального владельца, у которого отобрали имущество, вернуть его себе.

"Если продавец продал товар, принадлежащий другому лицу на праве собственности, и при этом продавец не имел права его отчуждать, то покупатель не приобретает права собственности на товар, кроме случаев, когда собственник не имеет права требовать его возвращения. В частности, если имущество по возмездному договору приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя лишь в случаях, установленных статьей 388 Гражданского кодекса Украины", — говорится в решении БП-ВС.

В таком случае покупатель товара у АРМА оказывается в очень непростой ситуации. Даже если эта покупка происходит на публичных торгах. Даже в этом случае все можно повернуть вспять.

"Если покупка произошла с нарушением действующего законодательства, то владельцу имущества не нужно оспаривать законность самих торгов, которые организовала АРМА. По смыслу статьи 658 Гражданского кодекса Украины право продажи товара, кроме случаев принудительной продажи и других случаев, установленных законом, принадлежит владельцу товара. Если продавец товара не является его владельцем, покупатель приобретает право собственности только в случае, если собственник не имеет права требовать его возвращения. Таким образом, если продавец продал товар, принадлежащий другому лицу на праве собственности, и при этом продавец не имел права его отчуждать, то покупатель не приобретает права собственности на товар, кроме случаев, когда собственник не имеет права требовать его возвращения", — рассказал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

И сразу объяснил перспективы реальных владельцев отобранного добра.

"Споры о признании недействительными электронных торгов по продаже Агентством активов, на которые наложен арест в уголовном производстве, и заключенных на их основании договоров купли-продажи соответствующих активов должны рассматриваться как споры, связанные с нарушением гражданских прав собственников этих активов. А потому являются частноправовыми и подлежат рассмотрению по правилам гражданского или хозяйственного судопроизводства в зависимости от субъектного состава сторон", — уточнил Кравец.

По его словам, если суд решит, что АРМА нарушила правила продажи имущества, то оно будет отобрано у нового владельца (ему должны вернуть уплаченную сумму), и возвращено первоначальному хозяину. При этом последний имеет право потребовать от государственного Агентства неустойку.

Напомним, 23 сентября Печерский райсуд Киева передал в управление Нацагентства по розыску активов имущественные и корпоративные права группы "Украинский Медиа Холдинг" (UMH), на которые был наложен арест.