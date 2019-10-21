Несмотря на то, что принято считать угарный газ, повышенная концентрация которого в атмосфере Украины наблюдается в последнее время, выделяется машинами, а также от сгорания угля и некоторых других видов топлива, он может вырабатываться и от сжигания листьев.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что при сгорании одной тонны растительных остатков, в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма, в состав которого входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. Например, из тлеющих листьев и травы без доступа кислорода выделяется бензопирен ... Кроме того, с дымом в воздух высвобождаются диоксины - одно из самых ядовитых для человека веществ.

Что касается повышенной его концентрации именно над территорией Украины, по мнению Натальи Диденко, ее причиной может быть то, что длительное время над страной преобладает антициклональний характер погоды, когда осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль.

"Если принимать во внимание сезон массового опадения листьев, количества выкопанной сухой ботвы на огородах, подготовки городов и полей к зимнему периоду, огромные масштабы курения, на пещерном уровне - сознание многих граждан, почти полное отсутствие наказания за сжигания травы, бездействие соответствующих структур в хотя бы регулярных предупреждениях и объяснениях, то картина выглядит печальной", - написала Наталья Диденко.

При этом, по ее словам, сухой воздух, слабый ветер или штиль еще долго будут определять погоду в Украине. При этом ветер может колебаться. Сейчас ветер в Украине - преимущественно южных направлений, южный, юго-восточный, юго-западный. По прогностической карте направления и скорости ветра на 21 октября, заметно, что ситуация особо не изменится.

"На тех картах, с которых и забили тревогу, видно, что наибольшая концентрация СО практически над всем Левобережьем... Не знаю, действительно ли даже такая серьезная ситуация, действительно ли такая концетрация и угроза - от сжигания стерни, листьев, травы и ботвы, но то, что в этом году это явно ощущается и это явно перебор, могу сказать точно. Потому что живу вплотную к частному сектору и уже длительное время проветрить квартиру - проблема.

Дым даже от одного небольшого костра в условиях антициклона и штиля распространяется на огромную территорию района и горизонтально, и вертикально", - написала Диденко.

В то же время, по ее данным, в ближайшее время рассчитывать на изменение синоптической ситуации не приходится - антициклональний характер погоды сохранится.

Скриншот, карты: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, Гончарук прокомментировал рекордный уровень угарного газа в атмосфере Украины и заявил, что "в воздухе ничего аномального не наблюдается".

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