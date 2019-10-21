Из-за сильного тумана в аэропортах Киева задерживаются рейсы. По данным онлайн табло аэропорта "Борисполь", на данный момент отложен вылет самолетов в Алмату, Берлин, Вену, Хургаду. Также задерживается прибытие рейсов из Алматы, Вены, Барселоны.

Подобная картина и в аэропорту Киев (Жуляны), где задерживается прибытие самолетов из Дортмунда, Братиславы и Будапешта и отложен вылет рейса в Лейпциг.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал рекордный уровень угарного газа в атмосфере Украины.

Также мы сообщали, что недавно на табло аэропорта Одессы высветились оскорбления в адрес экоактивистки Греты Тунберг.