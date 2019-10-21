Экс-кандидат в президенты США от Демпартии Хиллари Клинтон, которую в 2016-м году на выборах победил Дональд Трамп, представила шуточное письмо "в трамповском стиле", направленное якобы от американского президента Джона Кеннеди первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву в разгар Карибского кризиса 1962 года. Оно было опубликовано в ее твиттер-микроблоге.

В тексте звучит призыв выполнить американские требования. "Дорогой премьер Хрущев. Не будь мудаком, ок? Убирайте свои ракеты с Кубы. Все скажут: "Ура, Хрущев, ты лучший". Но если ты этого не сделаешь, все такие "Какой же придурок!". После этого Кеннеди якобы говорит, что этими действиями Хрущев "сдавил его орешки" и обещает позже "звякнуть".

Карибский кризис - резкое обострение советско-американских военно-политических отношений периода холодной войны - вызвало расширение советского военного присутствия на Кубе, расположенной в 200 километрах от США. 9 сентября 1962 года, в рамках секретной операции "Анадырь" на Кубу по инициативе советского лидера Хрущева привезли первые советские баллистические ракеты. Позднее к ним были доставлены ядерные боезаряды.

Эта операция стала ответной мерой на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также на угрозы американского военного вторжения на Кубу. В результате американцы были вынуждены убрать свои ракеты из Турции и не осуществлять полномасштабного нападения на Кубу.

Фото: twitter.com/HillaryClinton

Как сообщала "Страна", американский лидер Дональд Трамп направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой операции в Сирии. В нем он призвал "не валять дурака" и "не подводить весь мир".

Позднее, говоря о достижении перемирия в Сирии, Дональд Трамп сообщил, что для этого потребовалось немного "жесткой любви".

Напомним, что в 2016 году избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен добиваться возбуждения уголовного дела в отношении Хиллари Клинтон, которая попала в скандал с ее личными письмами.