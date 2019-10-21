Сборная Украины в отборе на Евро-2020 провела в группе В восемь матчей, четыре из которых были домашними и прошли в трех городах Украины - два во Львове и по одному в Харькове и Киеве.

Эти домашние матчи на стадионах посмотрело 166 900 зрителей, то есть средняя посещаемость поединков национальной сборной составила 41 725 человек, как передает Команда№1.

Фото: zbirna.com

Напомним, что во Львове Украина победила Сербию (5:0) и Люксембург (1:0). Первую домашнюю игру посетили 34 400 болельщиков, вторую - 34 117 человек.

В Харькове парни Андрея Шевченко обыграли Литву (2:0), на матч тогда пришло 32 500 зрителей.

В Киеве наша сборная в великолепном стиле вырвала победу у чемпионов Европы, команды Португалии (2:1), на НСК "Олимпийский" пришло 65 883 болельщика.