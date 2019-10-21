Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не владеет информацией о повышенном уровне угарного газа в воздухе Украины, однако данные о наличии опасных веществ в атмосфере проверяются. Об этом пишет "Украинская правда".

"По поводу аномального CO2: мы сейчас разбираемся с этим. Предварительно мне доложили, что по официальным нашим данным, у нас в воздухе ничего аномального не наблюдается и качество воздуха сейчас в пределах ПДК – предельно допустимой концентрации. То есть никаких аномальных превышений чего-то опасного в воздухе мы, по официальным данным, не видим", - сказал Алексей Гончарук.

По его словам, после того, как информация о повышенном уровне угарного газа в воздухе появилась в интернете, началось разбирательство, что эти картинки на самом деле значат.

"Мы этот сигнал заметили, мы сейчас пытаемся дать ему оценку: из чего они исходили, почему именно так. Официального подтверждения и официальных данных, которые бы давали мне основания считать, что в Украине что-то аномальное происходит с воздухом, у меня нет сейчас. Мы проверяем. Возможно, наши службы плохо работают, или рисунки были неправильно интерпретированы .Мы вскоре выйдем с коммуникацией по этому поводу", - сказал Гончарук.

Напомним, "Страна" публиковала список промышленных городов Украины с самым грязным и чистым воздухом.

Также мы писали о том, что в мэрии Киева признали проблемы с воздухом в Киеве и назвали их причину.