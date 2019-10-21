После скандальной финальной песни на концерте Квартала 95, в котором Хор имени Веревки спел о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, в соцсетях появились призывы ликвидировать хор и лишить его господдержки, поскольку он создан при Сталине "с целью закабаления украинских крестьян" и не имеет отношения к украинскому государству.

Какое отншение легендарный хор имеет к Сталину - разбиралась "Страна".

Лишить финансирования за Сталина и "шароварщину"

Об идее лишения госфинансирования написала заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк.

"Если государство развернется с финансовой поддержкой "к истокам" воспроизведения и изучения фольклорных форм, чем сейчас занимаются, например, Божичи, Гуртоправцы, Гуляйгород, Древо и многие другие, а параллельно откажется от финансирования соцреалистических проектов, такие как #хорвирьовкы, давая подобным коллективам возможность самостоятельно измерить свою "нужность" зрителю и способность, как это делают сейчас другие. Сколько сотен или тысяч возмущенных граждан будут кричать об уничтожении "национальной" культуры?

Или все, что когда-то было создано государством, надо поддерживать через дыхательный аппарат и капельницу за общий счет? Если нужна эта шароварщина украинскому народу, то зритель поддержит ее на концертах, правда или нет?" - написала она.

В комментариях уволенный со скандалом директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд поинтересовался бюджетом хора имени Веревки. Ирина Подоляк написала, что в 2018 году на 155 человек в хоре выделили, 47 млн 779 грн господдержки, то есть примерно 25 600 грн из расчета на человека в месяц.

Звучат и другие предложения лишить хор государственного финансирования, поскольку он "не имеет отношения к Украине". Например, об этом написал медиаэксперт Сергей Дидковский.

"Я давно говорю, что "хор имени верёвки" нужно лишить государственного финансирования и забанить в приличных местах. Рад, что сейчас об этом начали говорить вслух. Потому что никакого отношения к украинскому государству он не имеет. Хор был создан в 1943 году по указанию Сталина, а уже в 1948 году Веревка получил сталинскую премию. Хор создали для пропаганды советских идей для украинских селян. Он всегда пел только то, что согласовывали в партии и всегда был носителем навязанной шароварщины" - написал медиаэксперт.

Также он добавил, что цель создания хора была простой - "заменить героический украинский культурный контекст на подневольный. Туга, плач, безобидные дурачки в шароварах и возвышение советских идей".

Кто такой Веревка и как возник хор

Если хор таки лишат финансирования "за Сталина" и за Гонтареву - это будет прецедент за более чем 70-летнюю историю ансамбля.

Хор был создан в 1943 году в Харькове постановлением правительства УССР, которое Сталин, как известно, не возглавлял. А со следующего года переместился в освобожденный от фашистских захватчиков Киев.

Первым руководителем хора стал украинский и советский композитор, музыкальный педагог Григорий Веревка, имя которого после смерти присвоили коллективу. Веревка был научным сотрудником Института фольклора АН УССР, занимался обработкой народных песен. Написал такие ставшие популярными песни "Ой, як стало зелено", "Ой, чого ти земле молодіти стало", "I шумить, i гуде". Кроме них создал и произведения, которые сейчас называют пропагандистскими и воспевающими каторжный труд на строительных объектах СССР: "Клятва", "Девушки Донбасса", "Песня про Волго-Дон".

В 1948 году получил Сталинскую премию за интенсивную концертную деятельность. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

В хор вошли хористы, артисты оркестра и артисты балета. В первую концертную бригаду набрали бандуристов из Полтавской области. В 1944-м от Харькова хор шел до Киева сразу за фронтом и давал концерты. Рассказывают, что в каждом селе Вирский расспрашивал, есть ли у них парни и девушки, которые хорошо поют. Так, пока дошли до столицы, расширили состав. А в Киеве дали объявление в газету о том, что хор ищет участников.

То есть ансабль на тот момент был действительно народный.

Позже подопечные Веревки побывали с гастролями в Румынии, Польше, Германии, Финляндии, Бельгии, Югославии. Из народного коллектив превратился в профессиональный, при нем создали хоровую учебную студию.

От фольклорного звучания хор отличает академическая манера исполнения. Украинские народные песни, которые обычно исполняли многоголосьем без аккомпанемента и в фольклорной манере, обрабатывались под голоса хористов и для исполнения на большой сцене с участием танцоров. То есть хор Веревки показывал то, что можно назвать шоу.

Хор сегодня

Позже хор получил статус "заслуженный", потом "академический". А после обретения независимости Украины, в 1997 году, Хор Веревки стал национальным. Он расширил географию гастролей, побывав в Канаде и Мексике.

Кроме народных песен в репертуаре хора имени Веревки произведения украинских композиторов Лысенко, Ревуцкого, Лятошинского. На сегодня это самый большой профессиональный хор Украины. Он состоит из трех групп: хористы, оркестр и танцоры.

Нынешний его руководитель Зеновий Коренец после скандала уже извинился перед Гонтаревой. А в ранних интервью он говорил, что с 2012 года хор не гастролирует в России.

Сегодня хор участвует во многих госмероприятиях. Например, его участники открывали первый созыв новой Рады, на котором пели гимн, пели на инаугурации Владимира Зеленского.

А 21 ноября в Киеве запланирован праздничный концерт в честь Дня достоинства.