Лучшим игроком 11 тура чемпионата Украины по футболу признали защитника киевского Динамо Виталия Миколенко. Об этом передает пресс-служба УПЛ.

К такому выводу пришли члены экспертного совета УПЛ, определяя самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 11-го тура Favbet Лиги.

Фото: upl.ua

По итогам голосования победу одержал защитник Динамо Виталий Миколенко, который в матче с Александрией забил победный мяч. Он на один голос опередил нападающего Шахтера Тайсона.

В состав экспертного совета в этот раз вошли Леонид Буряк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Виктор Грачев, Олег Венглинский, Игорь Шуховцев и Йожеф Сабо.

Ранее "Страна" сообщала, что вратарь Динамо удалил спинную грыжу и пропустит все матчи до конца года.