Находящиеся в Польше украинские заробитчане жалуются на издевательства и унижения из-за их национальности. Об этом сообщает "Обозреватель".

На днях украинский актер Юрий Чеботарев, который уже несколько лет живет в Познани, попал в неприятную ситуацию. Он подрабатывал в местной пиццерии Tivoli поваром, и в то же время играл в театре. Когда он сообщил менеджеру пиццерии, что ему нужно уехать на театральный фестиваль, его поставили перед выбором: пиццерия либо театр. Юрий выбрал последнее. После этого из причитающихся ему 1700 злотых (примерно 10 тысяч гривен) зарплаты в пиццерии ему выплатили только 900. Также менеджер попытался силой вытолкать на улицу бывшего сотрудника и даже душил его. Но украинец старался себя сдерживать, поскольку он иностранец и опасается неприятностей и депортации. Он позвонил в полицию. По словам Юрия, правоохранители сказали ждать их в помещении пиццерии.

Ближе к закрытию менеджер вновь стал выталкивать актера из кафе и ударил головой в лицо, сломав ему нос. Когда наконец на место прибыла полиция, то менеджер тут же отдал оставшиеся деньги и заявил, что Юрий сам себе нанес травму. Он даже не предоставил полиции видео с камер наблюдения, сказав, что они не работают. Полицейские вызвали пострадавшему скорую помощь и сказали, что он может написать заявление в полицию.

"Я уверен, что если бы я себя защищал и на лице руководителя пиццерии был бы хоть один синяк, меня бы уже сегодня депортировали", – написал Юрий.

Об этом случае украинский актер написал на своей странице в соцсети и опубликовал фото, на котором запечатлены последствия стычки с менеджером.

Фото: facebook.com

По словам главы профсоюза "Трудовая солидарность" Виталия Махинько, помогающего украинцам в Польше, заробитчане становятся жертвами "вопиющих случаев убийств, избиений и унижений". Он рассказал, что правоохранительные органы нередко игнорируют заявления от украинских граждан и отказываются проводить расследования. Махинько добавил, что инциденты с украинцами происходят ежедневно, при этом сами поляки "не боятся" расправляться с гастарбайтерами, поскольку их за это не наказывают.

По мнению адвоката Ирины Мизиной, которая защищает права украинцев в Польше, местная полиция старается отказывать в приеме заявлений, если "никого не убили", однако расследует все дела независимо от национальности.

"Но есть и другие ситуации, когда наши соотечественники совершают преступления против поляков по тому же национальному признаку. И в одном, и в другом случае это незаконно", — сказала юрист.

Ранее "Страна" писала о том, что Каждый третий украинский заробитчанин хочет остаться в Польше - исследование.

Также мы сообщали, корреспондент "Страны" устроился на работу в Польше, чтобы понять, как живут, о чем говорят и что думают тысячи наших соотечественников, которые вынуждены уезжать на заработки за границу.