Уходящий в отставку министр энергетики США Рик Перри отказался предоставлять документы, которые были затребованы представителями Демпартии в Конгрессе (парламенте США), о его роли в Украине в рамках очередного расследования против Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на письмо представителя министерства передает Reuters в понедельник, 21 октября.

Еще 10 октября три комитета Палаты представителей США выписали повестку Перри касаемо показаний о любой роли, которую он мог играть в давлении на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Помощница министра энергетики США Мелисса Бернисон в ответном письме профильным комитетам Конгресса заявила, что расследование, которое проводят демократы, не санкционировано должным образом, а почти вся информация, которую они запросили - конфиденциальная.

"Однако по вопросам взаимного значения Департамент остается преданным работе с Конгрессом, которая осуществляется согласно соответствующим разрешениям и процедурам", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении агентства.

Реакция министерства была аналогичной реакции Белого дома, который отказался сотрудничать с "незаконным и неконституционным" расследованием Конгресса об импичменте.

Мы разбирались, какой компромат может дать Владимир Зеленский на главного конкурента Дональда Трампа на американских президентских выборах-2020. Президент Владимир Зеленский на словах вроде и не против расследовать эти факты. Однако на деле пока телодвижений нет. Впрочем, может после поездки Зе в США что-то и сдвинется с мертвой точки – ведь неизвестно, какие аргументы нашел Трамп при личной встрече с коллегой из Украины.

По данным Washington Post, дело против Байдена боятся расследовать в окружении Зеленского.

Также журналистам стало известно, что досье с обвинениями против Байдена-младшего готовил прокурор Кулик.

В деталях дела о делах Байдена в Украине разбиралась Олеся Медведева: