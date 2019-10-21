Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отказался оценивать скандальный номер студии "Квартала 95" о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, но отметил, что не считает нормальным смех над чужим горем. Об этом пишет "Украинская правда".

"Радоваться и смеяться над горем я не считаю нормальным персонально. Но я считаю, в мире очень много сатирических изданий, команд, у которых очень разный стиль, поэтому оценивать юмор политику или государственному чиновнику – это, по моему мнению, дурной тон. У нас демократическое государство и каждый имеет право шутить, как ему удается. Я думаю, что если это была бы какая-то другая команда, а не команда "95 квартала", то этот юмор вообще бы прошел незамеченным", - сказал Гончарук.

Кроме того, он заявил, что не хотел бы комментировать или давать оценку качеству юмора, однако Гончарук сказал, что "прокомментирует ту параллель, которую сейчас ему приписывают".

"Сейчас у Украины много врагов, и каждую ситуацию пытаются интерпретировать таким образом, чтобы иногда подать президента в неправильном свете. Я могу сказать, что я неоднократно видел настоящую реакцию президента Зеленского на историю с пожаром в доме Гонтаревой. Эта реакция была абсолютно правильная и человеческая. Никто не может радоваться тому, что у человека горит дом. Это точно неправильно. И президент Зеленский точно над этим не смеялся", - сказал Гончарук.

Премьер-министр добавил, что сам номера еще не видел, но в общем любую насмешку над пожаром в доме любого гражданина может только осуждать. По словам Гончарука, президент вместе с правоохранителями принимает все необходимые меры, чтобы разобраться, как возник этот пожар, и дать этому оценку. Он добавил, что необходимо уделить "этому конкретному случаю наибольшее внимание". В частности, разобраться, "кто за этим стоит, и как так случилось, что это событие совпало с визитом миссии МВФ".

Напомним, видео с номером "Квартала 95" о пожаре в доме Гонтаревой было обнародовано 20 октября. Оно вызвало крайне негативную реакцию и среди политиков и среди обычных пользователей сети.

Также мы писали, что олигарху Игорю Коломойскому, напротив, песня очень понравилась.