Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия открестился от дружбы с олигархом Игорем Коломойским, который накануне заявил, что имеет влияние на лидера пропрезидентской фракции.

"Чтобы понять картину, надо постмотреть видео этого интервью полностью. На вопрос по Дубинскому (нардеп партии "Слуга народа" - Ред.) он спрашивает: кто это вообще такой, хотя они хорошо знакомы. А спросили про Арахамию, так я сразу его лучший друг. Все знают, что у Игоря Валерьевич хорошее чувство юмора. Но это ведь даже не смешно, потому что не имеет ничего общего с действительностью", - сказал Давид Арахамия.

На помним, в минувшие выходные в Николаеве Игорь Коломойский заявил местным журналистам, что Давид Арахамия является его "ближайшим товарищем", на которого он имеет влияние. Ранее сам Арахамия отмечал, что Коломойский имеет влияние в Раде, однако его самого олигарх не любит.

"Кого не люблю? Да это мой товарищ вообще! (Давид Арахамия - Ред.). Это ближайший наш товарищ. На депутатов нет, на Арахамию точно имею (влияние - Ред.), - заявил Коломойский.

Ранее "Страна" писала о том, что Коломойский рассказал об особо понравившихся моментах в номере "Квартала 95" о сгоревшем доме Гонтаревой.

Также мы сообщали, что Аслунд порекомендовал президенту Зеленскому держаться подальше от Коломойского.