Через неделю в Украине начнется похолодание. В начале ноября синоптики обещают мороз и ночью, и днем, а в Киеве может пойти снег.

Долгосрочный прогноз погоды в Киеве на две недели от шести погодных ресурсов.

Укргидрометцентр

Укргидрометцентр опубликовал погоду на ближайшие 5 дней. До конца этой недели в столице сохранится тепло. В понедельник ожидается до +20...+22. С утра туман, в течение дня облачно с прояснениями. Ветер южный - до 3-8 м/с.

В течение всей недели сохранится аналогичная погода. Осадков в столице не ожидается.

Sinoptik.ua

Сайт Sinoptik.ua прогнозирует теплую и сухую погоду, которая продержится до 27 октября. В ближайшие дни температура установится на уровне +19...+21 днем. Ночью прогнозируют +8...+10. К выходным днем станет немного прохладней: +16...+17 днем и +9...+10 ночью. Без осадков.

С 28 октября дневная температура постепенно начнется снижаться: +10...+14. Ночью до +5...+6.

Gismeteо

Сайт Gismeteо прогнозирует солнечную погоду до субботы. В первые три дня недели - с 21 по 23 октября, днем воздух прогреется до +20...+21, ночью ожидается +8...+11. Со среды, 23 октября, начнет холодать: дневная температура опустится до +14, ночная - до +5. В субботу, 26 октября, пойдет дождь. Осадки прогнозируют и в начале следующей недели.

По данным этого ресурса, 29 октября днем похолодает до +11; 30 октября - до +6: 31 октября обещают всего +2 днем, а ночью температура упадет ниже нуля: до -1.

Начало ноября ожидается морозным. Днем 1-2 ноября до -1, ночью до -4...-7. 1 ноябре в Киеве может пойти снег.

Мeteoprog.ua

Прогноз Мeteoprog.ua показывает, что в начале этой недели столбики термометров поднимутся до +21...+22. Ночью ожидается +11...+14. 24 октября будет пасмурно, но без осадков. Температура +19...+20 продержится до 28 октября. Выходные будут солнечными и теплыми.

28 октября, то есть уже в следующий понедельник, днем резко похолодает до +8. 30-31 октября днем воздух прогреется всего до +3, а ночью ударит мороз до -5. Затем немного потеплеет: днем +4...+8, ночью +1...+4. Но ненадолго, поскольку с 4 ноября вновь ожидается ухудшение погоды.

Weather.com

Сайт Weather.com прогнозирует переменную облачность без осадков на протяжении всей недели. Дневная температура +18...+22. С воскресенья, 27 ноября, температура начнется снижаться с +13 до +4 днем. С 29 октября ночью обещают морозы от -2 до -5.

Наталья Диденко

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что пока в скандинавских странах будет господствовать холодная погода, украинцы смогут наслаждаться солнышком. В течение этой недели жарче всего будет на Прикарпатье и Закарпатье - до+24. Прохладнее всего будет в Одесской области, где ожидается около +14...+16. Также на неделе по утрам могут быть туманы.