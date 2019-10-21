Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает возможной частичную приватизацию АО "Укрпочта" путем проведения IPO (первичного публичного размещения акций), заявил он во время брифинга по результатам заседания Кабмина, состоявшегося 19 октября. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Он заявил, что в Украине не так много больших предприятий с определенной социальной нагрузкой, таких, как "Укрпчта", - до десяти. И эти предприятия могут быть либо запрещены для приватизации, либо подготовлены к выходу на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов.

"Это означает, что мы можем подготовить к тому, чтобы продать 20-30% акций "Укрпочты" разным акционерам, которые зашли бы со своими деньгами, более дешевыми, предоставили бы этому предприятию новые ресурсы, привнесли бы правильную корпоративную культуру и дали бы возможность усилить и ускорить его развитие", - заявил Гончарук.

Ранее "Страна" писала о том, что премьер Гончарук заявил о рейдерской атаке на помещение Верховной Рады.

Также мы сообщали, что премьер Гончарук поссорился с депутатами от "Слуги народа" из-за трубы и денег на округа.