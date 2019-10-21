Нардепы из "Оппозиционной платформы - За жизнь" обратились в ГБР в требованием расследовать противоправные действия нардепа Ольги Василевской-Смаглюк и других, инициировавших создание временной следственной комиссии для ликвидации телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

По мнению представителей "Оппоплатформы", Василевская-Смаглюк инициировала создание такой комиссии, чтобы устранить медиаконкурентов. В обращении указывается, что в действиях нардепа содержатся признаки уголовных преступлений, предусмотренных частью первой статьи 366 ("Служебный подлог"), частью первой статьи 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением"), частью третьей статьи 206 ("Противодействие законной хозяйственной деятельности") Уголовного кодекса Украины.

Представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" указали на подлог документов, совершенный при создании ВСК. Утверждается, что Василевская-Смаглюк сфальсифицировала проект постановления путем внесения заведомо ложных сведений ‒ самовольно указала себя председателем временной следственной комиссии и членом комиссии без соответствующего представления фракции, после чего ‒ с целью возглавить комиссию, злоупотребляя своим служебным положением ‒ совместно с народным депутатом Украины А. Устиновой внесла проект постановления № 2152 в Верховную Раду Украины для его рассмотрения и принятия.

"Системный анализ проекта постановления и сопроводительных документов позволяет сделать выводы о том, что сведения, представленные Василевской-Смаглюк (а именно – обвинение телеканалов в причастности к антигосударственной деятельности, распространению идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, в проведении специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию личного состава ВСУ), являются клеветническими и заведомо неправдивыми", - сказано в сообщении.

В "Оппозиционной платформе ‒ За жизнь" подчеркивают, что депутат Василевская-Смаглюк не сообщила об имеющемся конфликте интересов и использовала свое служебное положение при создании ВСК. Речь идет о том, что Василевская-Смаглюк до избрания народным депутатом Украины была активным участником медиарынка (работником ООО "Телекомпания "Студия 1+1") и владела долей общего капитала "1+1 ПРОДАКШН" (ЕГРПОУ 23389360), стоимость которого в денежном выражении составляет 487 669, 48 грн.

"Учитывая то, что Василевской-Смаглюк О. М. было достоверно известно, что конечным бенефициарным владельцем указанных телеканалов является народный депутат Украины Козак Т. Р., неоднократно открыто подтверждавший эту информацию, а также учитывая ее частные интересы на медиарынке, есть основания для вывода, что целью инициирования Василевской-Смаглюк создания ВСК является именно ликвидация телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK для устранения конкурентов из медиабизнеса, в том числе путем внедрения политических репрессий и компроментации", ‒ заявляет "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь".

Сама Ольга Василевская-Смаглюк полагает, что обвинения в ее адрес беспочвенные, а новость о подаче заявления в ГБР она назвала пиаром.

"Меня еще никто так не пиарил, как телеканалы, которые ассоциируются с Виктором Медведчуком. 5-7 новостей в день абсолютно бесплатно. Спасибо. Приписывают мне надуманные статьи уголовного кодекса, которые к задачам нашей с Александрой Устиновой ВСК не имеют никакого отношения. Что ж. В любом расследование главное - не выйти на самих себя", - написала нардеп в Facebook.

Скриншот: Facebook/ Ольга Василевская

Напомним, 17 октября в Раде создали комиссию против NewsOne, 112 и ZIK.

Также мы писали, что в НСЖУ прокомментировали создание ВСК по 112, NewsOne и ZIK и отметили давление на свободу слова.