Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Японию встретится с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Их встреча планируется в Токио на 23 октября. Накануне Зеленский намерен встретится также с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, которого называют "бразильским Трампом". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский находится в Японии с рабочим визитом, который продлится с 21 по 24 октября. Он примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито, встретится с премьер-министром Японии, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Напомним, в горсовете Харькова поддержали "формулу Штайнмайера". В принятом обращении говорится, что формула является единственным путем к прекращению войны. В горсовете Харькова потребовали от политиков всех уровней прекратить различные паникерские домыслы вокруг "формулы Штайнмайера". Таким образом харьковские депутаты поддержали усилия по возвращению в Украину мира.

Ранее Олеся Медведева разбиралась, как связаны проблемы с имплементацией формулы Штайнмайера и непубличные власти США:

Видео: youtube.com/Страна.ua