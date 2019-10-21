Вчера, 20 октября, в Англии состоялся знаковый матч. Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Ливерпуль, который набрал сумасшедший ход в АПЛ. Игра прошла относительно в равной борьбе и закончилась вничью со счетом 1:1.

И хотя "красные дьяволы" слегка притормозили парней Юргена Клоппа, радости от этого немного. Команда Сульшера в глубоком кризисе и занимает после девяти туров 13 (!) место в чемпионате Англии с 10 очками.

Фанаты Манчестер Юнайтед провели "воздушную атаку" против руководства клуба, которое, по мнению болельщиков, и виновно в кризисе. Под огонь критики попал исполнительный директор Манчестер Юнайтед Эд Вудворд. Во время матча с Ливерпулем над стадионом "Олд Траффорд" пролетел самолет с растяжкой: "Эд по-прежнему проваливается. Вудворд вон".

Фото появилось в Twitter SquawkaNews.

Видео: SquawkaNews

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Ливерпуль в драматичной игре в серии 11-метровых выиграл Суперкубок УЕФА.

Так же мы рассказывали, что в Англии Ярмоленко назвали лучшим футболистом тура за игру против Манчестер Юнайтед.