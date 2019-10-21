Художественный руководитель и директор хора имени Веревки Зиновий Коринец извинился перед экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой за участие музыкального коллектива в скандальном номере "Квартала 95" о пожаре в ее доме под Киевом. Об этом пишет ТСН.

"Решение принимал я относительно этого выступления, хотя выступление планировалось с другой точки зрения, нам предложили спеть с Евгением Кошевым эту песню неприличную. Пытался я редактировать текст, говорил – у человека сгорел дом, а мы "стебаться" будем над этим. Но мне так сказали – вы же понимаете, мы его не писали, мы взяли из интернета, и мы так "стебемся" над всеми, в том числе и над своими политиками, и над коллегами, и так далее. Мне лично неприятно, что так произошло. Я извиняюсь лично перед человеком, перед Гонтаревой", - сказал Зиновий Коринец.

По его словам, девушки из хора Веревки негативно воспринимали песню про пожар в доме Гонтаревой. Молодые люди в номере участия не принимали.

Напомним, ранее художественный Руководитель хора Веревки Зиновий Коринец рассказал, что режиссеры "Квартала 95" уговорили его поучаствовать в этом номере, несмотря на нежелание коллектива. По его словам, хор получил за выступление 30 тысяч гривен.

Также мы писали, что Валерия Гонтарева отреагировала на номер "Квартала 95" о пожаре в ее доме и заявила, что это позор для всей страны.