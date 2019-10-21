Украинцам впервые показали фото сиамских близнецов из Черновцов, которые появились на свет в роддоме Черновцов в ночь на 28 сентября. За судьбой малышек с общим телом и двумя головами следила вся страна. Новорожденные прожили всего 9 дней. Уникальный кадр, сделанный на третий день после рождения малышей, показали в эфире программы "Касается каждого" на одном из украинских телеканалов.

Скриншот с видео: youtube.com

На ток-шоу также пришли родители сиамских близнецов - Дмитрий и Анжела Петрю. Как выяснилось, девочкам дали имена Анна и Мария. У них было одно туловище, две руки, две ноги, два позвоночника, которые соединялись в поясничном отделе в один, одно сердце, рассказала в эфире заведующая акушерско-гинекологического отделения больницы Валентина Турман.

Также во время эфира родители рассказали, что не бросали девочек, о чем писали ранее СМИ. Их мама не могла навещать новорожденных, поскольку была в тяжелом состоянии после преждевременных родов и лежала в другой больнице. Отец же посещал Анну и Марию каждый день.

Ранее "Страна" писала о том, что британские врачи успешно разделили сиамских близнецов, сросшихся черепами.

Также мы сообщали, что в Индии родилась девочка с двумя головами и третьей рукой.