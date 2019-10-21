Эксгумацию и перезахоронение останков бывшего руководителя Испании Франсиско Франко проведут в четверг, 24 октября. Об этом сообщили в правительстве Испании, передает в понедельник испанская газета "Паис".

Останки фашистского диктатора будут перенесены из Долины Павших близ Мадрида на обычное кладбище в Мингоррубио. Церемония пройдет в приватной обстановке при участии лишь родственников Франко. В правительстве Испании постановили, что при перенесении останков не будет использоваться государственная символика Испании.

Правительство Испании уже заключило контракт с похоронным бюро, сотрудники которого произведут перенос останков. Работы по эксгумации будут проводить государственные служащие.

В Верховном суде Испании в конце сентября вынес окончательный вердикт в поддержку плана правительства страны о переносе останков Франко с места его нынешнего захоронения в Долине Павших близ Мадрида на кладбище Мингоррубио в мадридском районе Пардо, где похоронена его супруга. При этом был отклонен иск семьи Франко, которые добивались его перезахоронения в крипте собора Альмудена.

15 февраля родственникам Франко был дан двухнедельный срок на определение места захоронения его останков после планируемой эксгумации. При этом в правительстве Испании заявили, что в соответствии с принятым постановлением эксгумация останков Франко будет проведена с согласия его семьи или без него, пообещав провести эту процедуру с уважением и достоинством.

Внуки Франко неоднократно заявляли о желании перенести его останки после планируемой эксгумации из могилы в Долине Павших в крипту собора Альмудена в Мадриде, но испанское правительство отказало в удовлетворении этой просьбы, сославшись на проблемы с обеспечением безопасности.

Представители правительства обосновывают свою позицию, согласно которой Долина Павших, где сейчас захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они отметили необходимость перезахоронения тем, что Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.

Франко пришел к власти в Испании после вооруженного переворота и гражданской войны 1936-1939 годов. Он руководил как каудильо (диктатор) в период с 1939 до смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия. В испанском обществе обе стороны конфликта приняли негласное правило не вспоминать былое.

Как сообщала "Страна", в Кабмине Испании приняли окончательное решение об эксгумации останков диктатора. Представители правительства подтвердили позицию, согласно которой Долина Павших, где сейчас захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны.

Ранее от рака умерла единственная дочь генерала Франко - Мария дель Кармен.