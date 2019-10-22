В мире сегодня отмечают день заикающихся людей, а на церковном календаре - День Якова Студеного, когда начинали заготавливать дрова на зиму и нередко шел мокрый снег. Именины отмечают Максим, Константин и Петр.

Народные и церковные праздники

Православные почитают память одного из 12-ти апостола Иисуса Христа - Иакова Алфеева. В народе день называли Яков Студеный: в этот день осадки выпадали в виде крупы или пороши, а люди начинали активную заготовку дров. Наши предки вечером следили за луной: если она в кругах - следующим летом будет засуха.

Международные праздники

Сегодня Международный день заикающихся людей. Праздник отмечается с 1998 года с целью поддержать людей, страдающих от заикания. По данным ISA, около одного процента всех живущих на планете людей страдают от заикания. Дефект речи был у Демосфена, Уинстона Черчилля, Исаака Ньютона, Мэрилин Монро, заикание есть и у Брюса Уиллиса.

События и даты

В 1909 году французская актриса Элиза Дерош покорила небо, совершив первый одиночный полет на самолете.

В 1952 году еврейскую Тору впервые напечатали на английском языке.

В 1964 году французский философ и представитель атеистического экзистенциализма Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии по литературе, поскольку всегда отклонял официальные знаки отличия.

В 1964 году на экраны вышел фильм Фредерика Лоу "Моя прекрасная леди". Главную роль в мюзикле сыграла Одри Хепберн.

В 1965 году во Франции и Италии впервые показали "Джульетту и духи" - цветной фильм Федерико Феллини.

В 1970 году на экраны вышел фильм Бернардо Бертолуччи "Конформист" по роману Альберто Моравиа.

В 1982 году в американских кинотеатрах вышел фильм "Первая кровь" в ролях с Сильвестром Сталлоне, который сыграл ветерана войны Рэмбо.

В 1987 году Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе.

Сегодня известная французская киноактриса Катрин Денев отмечает 76 лет. Она прославилась ролями в таких фильмах: "Дневная красавица", "Правда", "Я и ты", "Прощай, ночь", "Шербургские зонтики". Режиссер роман Полански признался, что Денев может сразить мужчину подобно лезвию бритвы. В одном из интервью она описала, что ее секрет молодости в том, что даже когда ничего не ладится она не чувствует себя старше 43 лет. Денев также выступила в защиту прав мужчин приставать к женщинам.

Именины

День ангела - у Максима, Константина и Петра.