Президент Украины Владимир Зеленский 21 октября прибыл в Японию, где он будет находиться с рабочим визитом ближайшие 4 дня.

На фото украинской делегации, которая находится в Японии, обнародованном на официальном сайте президента Украины, нет главы Офиса президента Андрея Богдана.

Владимира Зеленского сопровождает его помощник Сергей Шефир. Также в делегацию вошли министр иностранных дел Вадим Пристайко, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель и другие.

Фото: president.gov.ua

Напомним, Владимир Зеленский с супругой побывали на интронизации императора Нарухито.

Также мы писали, что Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и поблагодарил его за последовательную политику страны в отношении Украины.